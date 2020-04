MR: Scenariusz bazowy to wyraźne ograniczenie eksportu w tym roku

"Biorąc pod uwagę to, że:

- nasza gospodarka jest włączona w globalne łańcuchy wartości (ok. 50% naszego handlu dokonuje się w ramach GVC),

- skutki pandemii silnie dotykają także nasze zakłady, jako scenariusz bazowy należy przyjąć wyraźne ograniczenie eksportu w bieżącym roku. Natomiast wyhamowanie popytu krajowego przy słabym złotym i niskich cenach ropy będą ograniczać import" - czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o handlu zagranicznym za styczeń-luty br.

"Spadki będą głębsze w sektorach o złożonych łańcuchach wartości, zwłaszcza w elektronice i sektorze motoryzacyjnym. Co więcej, analitycy WTO szacują, że prawie wszystkie regiony odczują dwucyfrowy spadek wolumenu handlu w 2020 r., jednak najbardziej ucierpi eksport Ameryki Północnej i Azji" - czytamy dalej w komentarzu.

GUS podał dziś, że eksport wzrósł o 4,1% r/r do 39,9 mld euro w styczniu-lutym 2020 r., zaś import pozostał bez zmian w tym okresie i wyniósł 38,6 mld euro.

"Mimo, że świat pozostaje pod wpływem pandemii Covid-19 to pierwsze dwa miesiące br. nie obrazują jeszcze jej wpływu na obroty towarowe Polski z zagranicą. Co więcej - w ślad za dobrymi wynikami sektora przemysłowego - we wskazanym okresie notowaliśmy relatywnie wysoką aktywność eksportową" - napisano także w komentarzu MR.