MR: Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej ukształtuje się w VIII na poziomie z VII

"Sprzedaż detaliczna stopniowo się odbudowuje, wracając na ścieżkę wzrostu. Skala powrotu do zakupów w lipcu była znacznie powyżej oczekiwań. Pozytywną informacją są wyniki w grupie 'pojazdy samochodowe, motocykle, części'. W sierpniu spodziewamy się utrzymania trendu i wzrostu sprzedaży detalicznej na podobnym poziomie, co w lipcu" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.