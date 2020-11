MRiRW: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 6,7% r/r do 25,07 mld euro w I-IX

"Po doświadczeniach ograniczeń w gospodarce oraz transporcie w czasie pierwszej fali pandemii dobrze przygotowaliśmy branżę rolno-spożywczą, zakłady produkcyjne i logistykę na drugą falę. Najnowsze dane dotyczące trzech pierwszych kwartałów tego roku potwierdzają wzrost eksportu polskiej żywności w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,7%. Wyniki te potwierdzają bardzo dobrą jakość polskiej żywności i jej konkurencyjność na globalnym rynku" - powiedział szef resortu Grzegorz Puda, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż do państw Unii Europejskiej (łącznie z Wielką Brytanią) wzrosła o 4,4% r/r do 20,085 mld euro. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE w porównaniu do trzech kwartałów 2019 roku zmniejszył się z 81,9% do 80,1%.

Wartość sprzedaży do Niemiec wyniosła 6,23 mld euro i co oznacza wzrost r/r o 10,3%, podało ministerstwo.

Polski eksport towarów rolno-spożywczych do państwa spoza UE wzrósł o ok. 17% r/r i jego wartość sięgnęła w okresie I-IX br. 4,99 mld euro.

Największą dynamikę wzrostu wartości sprzedaży, odnotowano w eksporcie do państw na kontynencie afrykańskim, w tym m.in. do RPA i Maroka (ponad 2-krotny wzrost) oraz do Algierii (wzrost o 86%), a także istotnie wzrosła wartość eksportu do Ghany i Senegalu. Do grona liczących się odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych dołączyła w bieżącym roku również Tanzania, podano także.

"Wyraźnie zwiększyła się również wymiana handlowa z państwami Bliskiego Wschodu. Tu z kolei największym odbiorcą była Arabia Saudyjska (ponad 2-krotny wzrost). Ponadto, zwiększył się eksport także do Kuwejtu (prawie 2-krotnie) oraz do Turcji (o 22%). Na kontynencie azjatyckim, największym odbiorcą artykułów rolno-spożywczych z Polski nadal pozostają Chiny, jednak największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku sprzedaży do Singapuru (ponad 2-krotny) oraz do Wietnamu (o 18%)" - czytamy dalej.

"Cały czas utrzymuje się również dodatnie saldo w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi" - podkreślił Puda.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, dodatnie saldo obrotów handlowych towarami rolno spożywczymi wzrosło o ok. 11% i wyniosło 8,58 mld euro.

