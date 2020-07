MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 6,1% w czerwcu

Liczba bezrobotnych wzrosła w czerwcu o 15,4 tys. m/m do 1 027,1 tys. osób.

"Chociaż od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia nieco rośnie, to najwyższa dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została właśnie w kwietniu. W maju i czerwcu z miesiąca na miesiąc tempo wzrostu słabło. W kwietniu br. liczba bezrobotnych w porównaniu do marca br. wzrosła o 6,2%, w maju o 4,8%, a w czerwcu już o 1,5%" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.