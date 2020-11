MRPiT oczekuje przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej do ok. 2% r/r w XI

"W ocenie MRPiT, w listopadzie można oczekiwać nieznacznego przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2% w ujęciu rocznym. Wpłynie na to sektor motoryzacyjny. Ze względu na wysoką bazę, na wyniku będzie ciążyć produkcja dóbr związanych z energią oraz produkcja żywności, która może okazać się niższa, ze względu na wprowadzone obostrzenia i niższą sprzedaż" - czytamy w komentarzu do danych GUS.