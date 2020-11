MRPiT: W PSI wydano 224 decyzje inwestycyjne na 7,9 mld zł w okresie I-X 2020 r.

Jednocześnie przedsiębiorcy lokują znaczną część inwestycji poza obszarem specjalnych stref ekonomicznych (SSE) - na koniec października 2020 r. było to 66% wartości inwestycji.

"W ramach Polskiej Strefy Inwestycji od września 2018 r. czyli od początku jej istnienia, do końca października 2020 r. wydano łącznie 680 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 29 mld zł. [...] W grudniu 2018 r. już 50% wartości inwestycji znalazła się poza obszarem specjalnych stref ekonomicznych, na koniec 2019 r. ten odsetek wyniósł 55%, a do października 2020 r. wzrósł do 66%" - czytamy w komunikacie.