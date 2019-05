Multikino ma zgodę warunkową UOKiK na przejęcie kontroli nad Cinema3D

Nabywca musi zostać zaakceptowany przez UOKiK. Nie będzie mógł należeć do tej samej grupy kapitałowej, co Multikino, podano także.

"Będzie natomiast musiał posiadać wystarczające zasoby finansowe, wiedzę i doświadczenie do prowadzenia kina. W umowie kupna musi znaleźć się klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie prowadził działalność kinową do 2026 r. Ponadto Multikino będzie musiało składać do urzędu raport z realizacji warunku" - czytamy dalej.