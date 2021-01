Murapol sprzedał 2 720 lokali, przekazał 2 922 w 2020 r.

"W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Grupa Murapol podpisała 2 720 umów deweloperskich i przedwstępnych, w tym 639 w IV kwartale. Wypracowany w całym minionym roku poziom sprzedaży różni się od odnotowanego w 2019 roku o 5,2% Najwyższą sprzedaż zanotowano w Krakowie i Wieliczce, gdzie nabywców znalazło ponad pół tysiąca lokali mieszkalnych, a także w Katowicach, w których podpisano 458 umów deweloperskich. Wśród aglomeracji ze znaczącym wynikiem znalazły się także: Łódź - 340 mieszkań, Poznań - 303 oraz Trójmiasto - 234 lokale. W Warszawie deweloper sprzedał 189 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych, we Wrocławiu i Tychach odpowiednio 186 i 133 mieszkania. Po ponad 100 umów zostało zawartych w Gliwicach i Mikołowie" - wymieniono w komunikacie.

W minionym roku Murapol przekazał klucze do 2 922 lokali mieszkalnych, tj. 6,5% mniej r/r. 442 spośród nich trafiło do rąk właścicieli w ostatnim kwartale minionego roku. Najwięcej mieszkań w 2020 roku zostało wydanych klientom w Katowicach - 667, Warszawie - 537, Łodzi - 357, Krakowie i Wieliczce - 275 oraz we Wrocławiu - 246. Ponadto klucze do swoich lokali odebrało 199 klientów w Trójmieście, 189 w Tychach, 158 w Toruniu i 154 w Gliwicach, podano także.