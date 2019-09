Murapol wprowadził do oferty 260 lokali w Murapol Apartamenty Piłsudskiego

"Jako deweloper o ogólnopolskim charakterze działalności z uwagą śledzimy sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w miastach całej Polski. Nie mogliśmy więc nie dostrzec rosnącego potencjału inwestycyjnego Łodzi i sprzyjającego działalności deweloperskiej klimatu, na który składa się zarówno korzystna sytuacja na lokalnym rynku pracy, jak i dostępność gruntów pod inwestycje budowlane. Łódź, która stanowi trzecie pod względem liczby ludności miasto Polski oraz jedną z wyżej plasujących się lokalizacji w rankingu Miast Przyjaznych Rodzinie, jest również coraz atrakcyjniejszym rynkiem działalności dla deweloperów. Popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych od kilku lat odnotowuje tu tendencję wzrostową w skali 10% rocznie, a dwie łódzkie dzielnice - Widzew i Śródmieście - znalazły się w pierwszej piątce ogólnopolskiego zestawienia portalu rentier.io uwzględniającego dzielnice, w których wynajem lokali jest najbardziej dochodowy. To w jednej z nich - Widzewie - zrealizujemy nasz najnowszy łódzki projekt mieszkaniowy" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji Murapol Apartamenty Piłsudskiego powstaną dwa budynki 8- i 9-kondygnacyjny, w których zaprojektowano 260 lokali w najpopularniejszych metrażach, od 27 do 65 m2. Mieszkania dostępne będą w wielu układach - od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe, podano również.

Murapol Apartamenty Piłsudskiego to trzecie przedsięwzięcie deweloperskie Grupy Murapol w Łodzi. Spółka finalizuje budowę drugiego budynku inwestycji Murapol Widzew, w której łącznie zamieszka blisko 600 lokatorów. Jednocześnie realizuje na terenie dawnej przędzalni wełny przy ul. Wróblewskiego wieloetapowe osiedle Murapol Nowa Przędzalnia, w którym docelowo powstanie ok. 1,8 tys. lokali mieszkalnych. Pierwsze budynki tego projektu zostały już oddane do użytkowania mieszkańców, przypomniano.