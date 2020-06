MZ: 219 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 26 780

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 26 780 osób. Pacjenci znajdują się głównie w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje stan epidemii. Zajęcia w szkołach i przedszkolach do końca roku szkolnego będą odbywać się w systemie on-line, uczniowie do końca czerwca nie wrócą już do szkół. Egzaminy ośmioklasisty i maturalne mają odbyć się w czerwcu.