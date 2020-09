MZ: 421 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 71 947 osób

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 71 947 osób.

Z danych MZ wynika, że według ostatnich dostępnych danych przeprowadzono ok. 2,9 mln testów.

Na terenie tych powiatów nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne (możliwe jest natomiast prowadzenie rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych). Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 os. musi przypadać 10 m2. W kinach może publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.