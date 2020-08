MZ: Od jutra 18 powiatów będzie objętych dodatkowymi obostrzeniami

"W strefie czerwonej będą: powiat nowosądecki, miasto Nowy Sącz, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, miasto Ruda Śląska, powiat ostrzeszowski, Jastrzębie Zdrój (tu jest zmiana ponieważ Jastrzębie Zdrój do tej pory było w strefie żółtej), powiat wieluński oraz miasto Rybnik" - powiedział Cieszyński na konferencji prasowej.

"W strefie żółtej znajdzie się powiat pszczyński (to jest powiat, który do tej pory był w strefie czerwonej), powiat cieszyński, powiat wieruszowski miasto Żory oraz powiaty, które do tej pory były w strefie zielonej, czyli powiat raciborski, powiat limanowski, powiat grajewski, miasto Biała Podlaska, [...] powiat nowotarski" - zaznaczył.