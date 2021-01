Na rynku FX spokojnie, ale PLN może osłabiać niższy kurs EUR/USD

Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się nawet na symboliczną obniżkę stóp, która dla rynku byłaby wyraźnym sygnałem świadczącym o determinacji banku centralnego. Owszem, czytamy komunikaty, że kolejne interwencje są możliwe, aby słaby złoty mógł mieć dobroczynny wpływ, a więc być dodatkowym bodźcem dla polskiej gospodarki, funkcjonującej w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych. Jednak po przekazie RPP większość uczestników rynku polskiego długu oraz PLN ma spore i uzasadnione wątpliwości, czy słowne interwencje wystarczą, by osłabiać złotego. Popyt na aktywa rynków wschodzących utrzymuje się na wysokim poziomie, co sprzyja notowaniom PLN. Sytuację tę mógłby zmienić odwrót globalnych inwestorów od ryzyka, choćby chwilowy. Wtedy korekta złotego byłaby pogłębiona, a techniczny obraz rynku pogorszył się. Dopiero taka spirala mogłaby pozwolić na realizację scenariusza pożądanego przez NBP, ponieważ trudno liczyć, żeby ,,sztuczne", krótkoterminowe działania decydentów polityki pieniężnej same w sobie

wywarły długotrwały wpływ. To szeroko rozumiany ,,globalny rynek" zdecyduje o kursie PLN.