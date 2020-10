Na rynku ropy naftowej spadki cen na początku tygodnia

Jednak na drodze do ich celów pojawiła się Libia, która w tym tygodniu zniosła ,,force majeure" na eksport ropy z głównych portów w tym kraju i zapowiedziała powrót do produkcji przekraczającej milion baryłek dziennie, co oznacza podobne poziomy jak w poprzednim roku. Dodatkowa produkcja ropy naftowej w Libii to wyzwanie dla państw OPEC+, ponieważ Libia dotychczas była wyłączona z porozumienia naftowego, co wynikało z jej problemów politycznych i gospodarczych. Teraz w praktyce daje jej to dowolność w kształtowaniu wielkości produkcji.