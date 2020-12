Na rynku ropy naftowej w centrum uwagi pozostaje kartel OPEC+

Arabia Saudyjska nadal próbuje przekonać do utrzymania dotychczasowych poziomów wydobycia ropy naftowej, wynoszących łącznie 7,7 mln baryłek dziennie. Ma jednak problem z przekonaniem do tego rozwiązania pozostałych krajów kartelu OPEC. Dla przykładu, Zjednoczone Emiraty Arabskie zakwestionowały konieczność przedłużania cięć i wskazały na to, że kraje rozszerzonego kartelu powinny raczej skupić się na tym, aby żaden z producentów ropy nie przekraczał swoich limitów, tak jak to było w ostatnich miesiącach. Na celowniku znalazły się Rosja i Irak, ponieważ to głównie ci dwaj duzi producenci ropy naftowej nie dotrzymywali zobowiązań zawartych w porozumieniu naftowym. Co więcej, oba kraje jasno także dały do zrozumienia, że nie widzą potrzeby zbyt dużego ograniczania produkcji ropy naftowej w przyszłym roku, bo sytuacja na rynku ropy jest coraz lepsza.