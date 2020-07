Na złotym spokojnie, zmiany dyktuje jedynie EUR/USD

Od kilku tygodni dobre nastroje na światowych rynkach nie powodują już dalszego umacniania się złotego. Pozwalają one jedynie na utrzymywanie się PLN na podobnych poziomach. Należy uznać to za wstępny sygnał ostrzegawczy i zachować ostrożność. W przypadku odwrócenia się nastrojów na globalnych rynkach ucieczka od ryzyka może poważnie uderzyć w złotego.

Dzisiaj na złotym inwestorzy są więc nadal uśpieni. Czekają na klarowne wybicie kursów zarówno na USD/PLN jak i EUR/PLN. Po tym jak na początku czerwca złoty rozpoczął korektę zakresy zmian są coraz mniejsze. Idealnie prezentuje to indeks złotego, gdzie zmniejszająca się zmienność spowodowała, że na wykresie wyrysowany jest klasyczny trójkąt. Można oczekiwać, że już za chwilę kurs PLN z niego wyjdzie i doświadczymy większego ruchu.

Na razie same wykresy głównych walut do złotego dają mniejsze nadzieje inwestorom z pozycjami przeciwko złotemu. Jednak kluczowa będzie atmosfera na światowych rynkach. Dzisiaj dla zmian poszczególnych par z PLN najważniejsze pozostają kwotowania EUR/USD, gdzie dla byków podstawą wzrostów jest utrzymanie wsparcia na poziomie 1,333 oraz opór to 1,142. Wzrost EUR w ostatnich miesiącach krótkoterminowo sprzyjał złotemu.