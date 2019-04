Naftoport: Przeładunki spadły o 16% r/r do 3,7 mln ton w I kw. 2019 r.

"Wyniki pierwszego kwartału pokazują, że 2019 to dla nas kolejny bardzo dobry rok. Łączne przeładunki są nieco niższe niż rok wcześniej, ale pamiętajmy, że pierwszy kwartał 2018 roku był wyjątkowy pod każdym względem, to był najlepszy kwartał w rekordowym dla spółki roku. Utrzymujemy natomiast średnią miesięczną przeładunków na poziomie blisko 1,3 mln ton, co jest świetnym rezultatem na tle poprzednich lat. W całym 2019 roku nadal spodziewamy się wyników porównywalnych do rekordowego roku 2018" - powiedział Brzózka w rozmowie z ISBnews.