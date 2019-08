Nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosą ok. 9 mln zł w 2019 roku

"Najważniejszą realizowaną przez nas inwestycją jest stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu, której łączna wartość to 10 mln zł, z czego 9,5 mln zł zostało już zrealizowane" - powiedziała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek na konferencji prasowej.

"Najważniejsze wydatki w tym obszarze dotyczą wdrożenia do produkcji przetwornika ciśnienia, który pozwoli na dopuszczenie na rynek amerykański. Trwa to dłużej niż zakładaliśmy, realnie termin wejścia do USA to połowa 2020 roku, ale efekt skali sprzedaży nie będzie jeszcze w przyszłym roku widoczny w przychodach, to kwestia kolejnych lat" - zaznaczył Żurawski.