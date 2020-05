Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą ok. 50 mln zł w 2020 roku

Wcześniej spółka szacowała, że łączny capex w 2020 roku wyniesie ok. 60 mln zł. W I kwartale 2020 nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosły 37,7 mln zł, w tym 23,8 mln zł w segmencie papieru.

"Są projekty, które chcemy dokończyć w tym roku bez względu na pandemię koronawirusa. Wśród nich najważniejszym jest budowa elektrowni wodnej w szwedzkim Munkedals, którą chcielibyśmy skończyć do połowy października tego roku. Potrzeba na to jeszcze ok. 10 mln zł" - dodał prezes.