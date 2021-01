NanoGroup: NanoVelos ma umowę na badania przedkliniczne leku POLEPI

Autorski system celowania leków onkologicznych do komórek rakowych POLEPI opiera się na opracowaniu nanosystemu wydajnego transportu leków do komórek rakowych. NanoVelos wykonała badania in vitro oraz badania in vivo, przetestowała 10 różnych substancji aktywnych oraz opatentowała nanoplatformę do transportu aktywnych substancji farmaceutycznych. Obecnie leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niszczą również zdrowe komórki. Innowacja NanoVelos umożliwia nawet 3-krotny wzrost ilości dostarczanego leku do komórek rakowych, dzięki czemu chemioterapia będzie pozostawiać mniej skutków ubocznych oraz wykazywać wyższą skuteczność, podano.