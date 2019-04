Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR jest niezbędny do oferowania Pracowniczych Planów kapitałowych. Dla największych firm - zatrudniających ponad 250 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2018 roku) - obowiązek ten pojawi się już w lipcu br. By znaleźć się w ewidencji PPK, instytucja finansowa powinna złożyć do PFR oraz do KNF oświadczenie o spełnieniu określonych w ustawie o PPK warunków. Jest to m.in. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, posiadanie kapitału własnego w wysokości min. 25 mln zł oraz zarządzanie odpowiednią liczbą Funduszy Zdefiniowanej Daty. Ich celem będzie dopasowanie potencjalnego zysku oraz ryzyka do wieku uczestnika. Oznacza to, że wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60 roku życia pieniądze lokowane są w coraz bezpieczniejsze produkty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa czy depozyty bankowe. Nationale-Nederlanden PTE, jako pierwsze na rynku zarejestrowało Fundusze Zdefiniowanej Daty w styczniu tego roku, podano także.