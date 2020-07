Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A spadła do 52 w II kw. 2020 r.

"Drugi kwartał 2020 jest zbliżony do pierwszego pod względem liczby i struktury transakcji. Nie zauważamy obecnie wzrostu przejęć, których celem są zagrożone aktywa, jednak niewykluczone, że w kolejnych miesiącach taki trend się uwidoczni. W sytuacji, gdy trudniej pozyskać finansowanie od banków, sprzedaż spółki na rzecz funduszu wyspecjalizowanego w tego typu akwizycjach może okazać się korzystnym rozwiązaniem. Natomiast wyraźnie spadła aktywność funduszy PE/VC, które nie dokonały w minionych trzech miesiącach żadnego zakupu (wobec 4 transakcji kupna w pierwszym kwartale) i sprzedawały dwukrotnie mniej niż w I kw. Trzy transakcje dotyczyły sprzedaży Grupy Interia na rzecz Cyfrowego Polsatu, GTC Dutch Holdings na rzecz Optimum Ventures Magantokelap, węgierskiej spółki z branży nieruchomości, a także spółki X-Trade Brokers, której akcje odsprzedał fundusz Enterprise Investors" - skomentowała head of sales EMEA w Fordata Alicja Kukla-Kowalska, cytowana w komunikacid.

Struktura sektorowa rynku fuzji i przejęć w Polsce na przestrzeni ostatnich lat jest stabilna, co jest spowodowane zwłaszcza dynamicznym rozwojem określonych gałęzi gospodarki, takich jak e-commerce, IT czy fintech. W minionym kwartale szczególną uwagę zwraca relatywnie wysoka liczba transakcji w branży handlu detalicznego (12%). Przed pandemią COVID-19 ten segment rynku intensywnie się konsolidował, podano także.

"Wysoka liczba transakcji w sektorze świadczy o tym, że inwestorzy, którzy dostrzegli istotny potencjał rozwojowy rynku, chcą w większym stopniu partycypować w osiąganiu zysków i wykorzystywaniu efektów synergii. Należą do nich m.in. jeden z liderów rynku retail w Polsce i konsolidator branży, Eurocash, który przejął w czerwcu dwie spółki posiadające sieć sklepów działających pod franczyzą grupy Delikatesy Centrum - FHC-2 oraz Madas. W celu umocnienia swojej pozycji na rynku, do Polskiej Grupy Detalistów zrzeszającej właścicieli sklepów TOPAZ oraz PRIM Market i posiadających łącznie ok. 180 placówek, dołączyły sieci API Market oraz Twój Market z 74 punktami sprzedaży. Tego rodzaju fuzje pozwalają na osiągnięcie efektów synergii w zakresie m.in. umocnienia pozycji negocjacyjnej w kontaktach z dostawcami, zwiększenia możliwości inwestycyjnych oraz optymalizacji bazy logistycznej. Duże możliwości dalszego rozwoju polskiego rynku detalicznego zauważyła również duńska Salling Group, operator sieci Netto, która

zainwestowała ok. 1 mld zł w przejęcie 301 sklepów i 2 centra dystrybucyjne Tesco Polska, dokonując tym samym jednej z największych transakcji na polskim rynku retail w historii" - dodał dyrektor w Navigator Capital Group Karol Szykowny.