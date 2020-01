Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 49 transakcje M&A w IV kw. 2019 r.

Największą transakcją w IV kwartale 2019 r. było przejęcie 22% akcji Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat - właściciela m. in. sieci Plus i Netii - za ponad 1,17 mld zł, podano także.

"Struktura sektorowa uczestników rynku fuzji i przejęć w Polsce w czwartym kwartale 2019 jest kontynuacją trendów, które mogliśmy zaobserwować na przestrzeni całego roku. Warto jednak zwrócić uwagę na wysoką aktywność funduszy private equity, odpowiadających za ok. 15% transakcji po stronie kupującej. Portfolio funduszy poszerzyły m.in. spółka Clovin, producent proszków do prania i środków czystości, która została spółką portfelową funduszu Avallon czy Maced - producent karmy dla zwierząt współpracujący obecnie z funduszem Resource Partners" - powiedział dyrektor w Navigator Capital Group Karol Szykowny, cytowany w komunikacie.

"Aktywności inwestycyjnej w sektorze PE/VC sprzyjają takie czynniki jak kontynuacja wzrostu gospodarczego w regionie CEE, optymizm co do dalszego rozwoju rynku lokalnego oraz duża liczba przedsiębiorstw, których właściciele zmagają się z problemem sukcesji" - dodał Karol Szykowny.

"W minionym kwartale aż 25 transakcji miało zagranicznych kupujących. Procentowo to dwukrotnie więcej w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku (16/62). Udział ten był również wyższy o 11% w stosunku do trzeciego kwartału 2019. Największym powodzeniem cieszyły się polskie firmy z sektora energetyki i usług IT" - podsumowała Kukla-Kowalska.