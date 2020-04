Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 55 transakcje M&A w I kw. 2020 r.

Największą transakcją w I kwartale 2020 r. było przejęcie udziałów jednego z liderów polskiego rynku płatności bezgotówkowych, Polskich ePłatności, przez wiodącego dostawcę usług na europejskim rynku rozliczeniowym, duńskie przedsiębiorstwo Nets, za kwotę ok. 1 830 mln zł. Po przejęciu przez duńską spółkę firmy Dotpay, a także podjęciu sojuszu strategicznego z Przelewy24, inwestycja w Polskie ePłatności uzupełni portfolio usług finansowych Nets w Polsce czyniąc go jednym z liderów tego rynku w naszym kraju, podano.

W I kwartale 2020 roku mieliśmy do czynienia z wysoką, w porównaniu z ostatnimi dwoma kwartałami, liczbą transakcji. Natomiast wobec obecnej sytuacji gospodarczej i nieuniknionego spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19 nie jest pewne, czy aktywność rynku M&A w Polsce w kolejnych kwartałach utrzyma się na obecnym poziomie, podkreślono.

"Jesteśmy przekonani, że pandemia COVID-19 będzie miała znaczący wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, na pewno też wpłynie na rynek M&A, jednak niekoniecznie spowoduje zmniejszenie jego aktywności. Wielu przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej będzie zmuszonych sprzedać przynajmniej części swoich działalności, których aktywa mogą stanowić atrakcyjne okazje dla spółek w mniejszym stopniu odczuwających skutki kryzysu, a także funduszy specjalizujących się w transakcjach typu distressed M&A. Zmiana struktury kupujących i sprzedających to najbardziej spodziewany przez nas scenariusz dla rynku na nadchodzący rok" - skomentował dyrektor w Navigator Capital Group Karol Szykowny, cytowany w komunikacie.

"Wysoka liczba transakcji w I kwartale 2020 w dużej mierze jest efektem kończących się transakcji z roku 2019. Reakcja rynku M&A na pandemię i zwolnienie obrotów gospodarki będzie widoczne dopiero w kolejnych kwartałach. Nie jest jednak wykluczone, że ich liczba utrzyma się na wysokim poziomie. Choć rządy już teraz podejmują działania mające zapobiegać wyprzedaży rodzimych firm przez obcy kapitał, a międzynarodowe podróże w celach inwestycyjnych zostały wstrzymane, na rynku M&A zapewne dojdzie do silniejszej restrukturyzacji i, w efekcie, wchłaniania małych spółek słabo radzących sobie w obliczu koronawirusa przez większych graczy, co będzie miało wpływ na wolumen transakcyjny. System Data Room zyskuje na znaczeniu tym bardziej, gdyż procesy restrukturyzacyjne i strategiczne spółek muszą być w obecnej sytuacji prowadzone zdalnie" - powiedziała head of sales EMEA w Fordata Alicja Kukla-Kowalska, cytowana w komunikacie.