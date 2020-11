forex 1 godzinę temu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,6% r/r, import wzrósł o 1,5% we wrześniu

Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 4,6% r/r do 21 109 mln euro, zaś import wzrósł o 1,5% r/r do 19 871 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).