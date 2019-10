NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r we wrześniu; konsensus: 2,3% r/r

"We wrześniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła 2,6% r/r, wobec 2,9% miesiąc wcześniej. Do obniżenia inflacji CPI we wrześniu br. przyczynił się spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,3% r/r (wobec 7,2% r/r w sierpniu br.; efekt obniżającej się wysokiej rocznej dynamiki cen warzyw) oraz spadek cen paliw (do -2,7% r/r wobec -0,4 proc. r/r w sierpniu br. - efekt niższych cen ropy naftowej). Z drugiej strony we wrześniu br. odnotowano dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 4,6% r/r wobec 4,1% w sierpniu br.). Obniżeniu się wskaźnika CPI towarzyszył spadek dwóch miar inflacji bazowej i wzrost pozostałych dwóch. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii we wrześniu br. wzrosła o 0,2 pp. do 2,4 proc. r/r. Do wzrostu wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie związanych z ubezpieczeniami, usług wywozu śmieci i gastronomicznych, a także efekt bazy w grupie łączność)" - czytamy w komunikacie.