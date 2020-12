NBP: Inflacja bazowa wyniosła 4,3% r/r w listopadzie, konsensus: 4,2%

"W listopadzie 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się nieznacznie do 3% r/r (o 0,1 pkt proc. w stosunku do października br.). Do spadku wskaźnika CPI przyczyniły się: spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,4 pkt proc. do 2% r/r), w przeważającej mierze na skutek niższej rocznej dynamiki cen mięsa (efekt epidemii ASF) oraz owoców (wzrost podaży w bieżącym sezonie gospodarczym). Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii w listopadzie br. wzrósł o 0,1 pkt proc. do 4,3% r/r w wyniku wzrostu rocznej dynamiki cen usług (głównie w grupie restauracje i hotele) przy dalszym spadku rocznej dynamiki cen towarów (głównie odzieży i obuwia)" - czytamy w komunikacie.