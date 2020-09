NBP: Inflacja bazowa wyniosła 4% r/r w sierpniu, konsensus: 4,1%

"W sierpniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 2,9% r/r (o 0,1 pkt proc. w stosunku do lipca br.). Do spadku wskaźnika CPI przyczyniły się: spadek dynamiki cen żywności (o 0,9 pkt proc. do 3% r/r, głównie na skutek dalszego obniżania się cen żywności nieprzetworzonej) oraz spadek dynamiki cen usług (o 0,7 pkt proc. do 6,6% r/r, głównie w wyniku niższej dynamiki cen usług związanych z wypoczynkiem, m.in. transport powietrzny, turystyka zorganizowana, restauracje i hotele). Wzrosła z kolei dynamika cen energii (o 1,5 pkt proc. do -1,5% r/r, w wyniku rosnących cen paliw do prywatnych środków transportu - efekt wzrostu cen ropy naftowej) oraz nieznacznego wzrostu dynamiki cen towarów nieżywnościowych (o 0,2 pkt proc. do 1,9% r/r)" - podał NBP.