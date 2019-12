NBP: Można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego

Konieczność zwrotu kredytobiorcom części opłat i prowizji potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)w sprawie C-383/18 58, a także stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Rzecznika Finansowego. Może to również prowadzić do zmniejszenia w kolejnych kwartałach przychodów odsetkowych z tytułu kredytów udzielonych jeszcze przed wyrokiem TSUE, wskazał także NBP.

"Do dalszego spadku marży nieodsetkowej może przyczynić się zwiększona konkurencja ze strony podmiotów niebankowych (w tym działających transgranicznie) związana z wejściem w życie dyrektywy PSD2, ułatwiającej oferowanie usług płatniczych. Reakcją banków może być poszerzenie oferty produktowej i lepsze jej dopasowanie do potrzeb klientów, co wymagać będzie jednak poniesienia kosztów prac rozwojowych, opłat dla dostawców lub akwizycji przedsiębiorstw z sektora technologii finansowych (FinTech). Może to prowadzić do dalszego umacniania przewagi konkurencyjnej największych i najbardziej zyskownych podmiotów" - napisano też w raporcie.