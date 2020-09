NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 6 576 mln euro nadwyżki w II kw.

Liczone w złotych, saldo C/A było w II kw. 2020 r. dodatnie i wyniosło 29 634 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.

"Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 29,6 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. poprawiło się o 28,8 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (23 mld zł), obrotów towarowych (17,6 mld zł) i dochodów wtórnych (5,7 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (13,3 mld zł). Wzrost nadwyżki obrotów towarowych oraz zmniejszenie deficytu dochodów pierwotnych miały istotny wpływ na zaobserwowaną poprawę wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 5,6% i była najwyższą wartością w historii. Wartość ta w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 5,5 punktu procentowego" - czytamy w komentarzu banku centralnego.