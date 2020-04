NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 0,97%

"Po ostatniej obniżce stopy referencyjnej NBP eksperci obniżyli swoje prognozy stopy procentowej na kolejne lata. Biorąc pod uwagę prognozy centralne, scenariusz utrzymania stopy referencyjnej NBP w 2020 r. na bieżącym poziomie wydaje się najbardziej prawdopodobny. W bieżącym roku stopa referencyjna znajdzie się zapewne między ok. 0,7% a 1,1%, a w 2021 r. między ok. 0,5% a 1,3% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa). Dla obu tych lat asymetryczność rozkładów zagregowanych wskazuje na większe prawdopodobieństwo ewentualnych obniżek stopy referencyjnej niż jej podwyżek. W 2022 r. przedział 50-procentowego prawdopodobieństwa to ok. 0,6%-1,5%" - czytamy w raporcie.