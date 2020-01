NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 1,5%

"Eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP są w dużej mierze zgodni, że stopa referencyjna NBP w 2020 r. i 2021 r., w ujęciu średniorocznym, pozostanie na bieżącym poziomie - scenariusz centralny dla tej zmiennej to 1,5% w 2020 r. i 1,54% w 2021 r. Jeżeli miałoby dojść do zmiany w tym zakresie, to bardziej prawdopodobne, zdaniem ekspertów, są podwyżki stopy procentowej przez NBP niż jej obniżki. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa sugerują, że stopa referencyjna w 2020 r. i 2021 r. nie wyjdzie poza przedziały, odpowiednio, 1,45%-1,70% i 1,37%-1,94%" - czytamy w raporcie.