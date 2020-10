NBP: Prognozy aktywności inwestycyjnej pozostają na bardzo niskich poziomach

"Według najnowszych wyników SM NBP, chociaż nastąpił lekki wzrost optymizmu inwestycyjnego w relacji kwartalnej, to tylko w niewielkim stopniu rekompensował on głęboki spadek z III kw. W efekcie, prognozy aktywności inwestycyjnej wciąż pozostają na bardzo niskich poziomach" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

"Jedynie 5,7% firm ograniczających inwestycje (2,8% próby) deklaruje, że nastąpi to w perspektywie półrocza, a wg 25% - nie wcześniej niż za rok. Jednocześnie aż połowa firm nie potrafiła określić horyzontu osiągnięcia tej poprawy. Relatywnie szybszej, choć także raczej wykraczającej poza najbliższe półrocze, odbudowy inwestycji,można się spodziewać w przemyśle, w dużych firmach, w grupie firm zagranicznych i u eksporterów. Niepewność co do horyzontu poprawy aktywności inwestycyjnej jest dość równomiernie rozłożona w różnych grupach przedsiębiorstw w próbie" - podkreślono w materiale.