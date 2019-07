NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 9% r/r do 175,7 mld zł w I kw.

W I kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 79,8 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 7,6 mld zł (spadek o 9%).

"Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje stałą tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., można zaobserwować, iż wartość transakcji wzrosła o 17%, a na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 39%" - podał NBP .

"W I kwartale 2019 r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 1,405 mld transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano zmniejszenie liczby transakcji o 39,8 mln, co stanowiło spadek o 3%. Porównując do analogicznego kwartału w roku ubiegłym, liczba przeprowadzonych transakcji wzrosła o 16%" - czytamy dalej.