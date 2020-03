NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność

"Zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konstytucji RP każdy ma prawo do równego traktowania i uczestniczenia w życiu społecznym. Odpowiadając za jakość kształcenia, stawiamy także na to, by absolwenci polskich uczelni wychodzili na rynek pracy z wiedzą oraz pasją do tego, by tworząc produkty dostępne dla każdego, zmieniali naszą rzeczywistość w taką, gdzie m.in. niepełnosprawność czy zaawansowany wiek nie będą czynnikami wykluczającymi" - dodał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna, cytowany w komunikacie.