Neckermann Polska złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości

Neckermann Polska Biuro Podroży sp z o.o. złożyła wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów pozostających obecnie zagranicą, poinformował prezes Maciej Nykiel. W najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska, podał także.