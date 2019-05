Neinver wprowadza marki Boxeur des Rues i Gant do outletów Factory w Polsce

"Włoska marka Boxeur des Rues otworzyła swój pierwszy salon na polskim rynku w poznańskim centrum Factory. Następne zaproszą klientów outletów Factory w Krakowie i warszawskim Annopolu. To kolejna marka debiutująca na polskim rynku w centrach Grupy Neinver. Firma jest wiodącym operatorem centrów wyprzedażowych w Europie i liderem rynku w Polsce oraz Hiszpanii" - czytamy w komunikacie.

Neinver w Polsce zarządza siecią czterech centrów outlet Factory: w Warszawie (Ursus i Annopol), Krakowie i Poznaniu, Silesia Outlet w Gliwicach oraz parkiem handlowym Futura w Krakowie.

"Rok 2019 w centrach Factory będzie czasem ciekawych debiutów marek modowych w outletowym formacie, zarówno na rynkach lokalnych, jak i w skali ogólnopolskiej. Uważnie przyglądamy się zwyczajom zakupowym i oczekiwaniom klientów, by zaplanowane przez nas zmiany w portfolio zostały przez nich dobrze przyjęte, a w konsekwencji przyniosły odzwierciedlenie w dynamice wzrostu liczby odwiedzin oraz wartości sprzedaży w salonach naszych najemców" - powiedziała International Leasing Director Neinver Agnieszka Baczyńska, cytowana w komunikacie.

Boxeur des Rues to włoska marka kategorii lifestyle, z odzieżą dla kobiet i mężczyzn oraz ubraniami treningowymi. Inspirację dla projektantów stanowi francuski boks, a proponowane kolekcje stanowią oryginalne połączenie mody "streewearowej" i sportu.

"Polski rynek centrów outlet ma ogromny potencjał, a oferta premium zajmuje w nich coraz większą powierzchnię. Wierzę, że marka Boxeur des Rues zostanie dobrze przyjęta przez klientów i w krótkim czasie na stałe zagości w ich planach zakupowych" - stwierdził prezes Boxeur des Rues Edoardo De Ponti.

Salony włoskiej marki z powodzeniem funkcjonują już w outletach Neinver w Europie, jak również w tradycyjnych centrach handlowych innych operatorów - w Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii, Czechach i Holandii. To szeroka propozycja ubrań dla kobiet i mężczyzn: od kurtek, kamizelek, spodni, swetrów i bluz, po koszulki polo, t-shirty i bieliznę, a także odzież treningową, podkreślono w materiale.

"W warszawskim Factory Ursus otwarty został pierwszy w Polsce outletowy salon marki Gant. Na powierzchni 100 m2 gromadzi wysokiej jakości ofertę mody damskiej i męskiej kategorii premium. W najbliższych tygodniach do grona najemców pierwszego outletu w Polsce dołączy również biżuteryjna marka Yes oraz restauracja Kuchnie Marche. Z kolei salon marki Only zaprasza klientów do wnętrz, przebudowanych w najnowszym koncepcie - ze ścianą imitującą kontener oceaniczny" - czytamy dalej.

Factory Poznań jest gospodarzem pierwszego w Polsce salonu wspomnianej marki Boxeur des Rues oraz pierwszego outletu Tommy Hilfiger w Wielkopolsce. W najbliższych miesiącach klienci zrobią też zakupy w salonach wyprzedażowych marek: Geox, Calvin Klein, Tom Tailor oraz Guess Accessories. Neinver zakończył remodeling poznańskiego obiektu odświeżając wnętrze centrum, zapowiedziano także.

"W drugim warszawskim outlecie zarządzanym przez Neinver - Factory Annopol - na otwarcie czeka salon Boxeur des Rues, a także Guess Accessories, Jack Wolfskin oraz Reebok. Nowo otwarte salony to Under Armour&Keen - marka obecna tylko w outletach Factory w Polsce oraz Drogeria SPA. Powierzchnie zwiększyły również salony outdoorowe Regatta i Volcano, a do większej przestrzeni zakupów zaprosi wkrótce New Balance" - wymieniono w komunikacie.

W nowym designie prezentuje się również kawiarnia So! Coffee, której wnętrza wyposażone zostały w sprzęt wspierający osoby niepełnosprawne, jak pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, specjalna tablica dla osób niemych, czy przywoływacze dla klientów z ograniczoną sprawnością ruchową.

W Factory Kraków klientów zaprasza powiększony salon Tommy Hilfiger o powierzchni ponad 400 m2 - zbudowany w nowoczesnym, jasnym koncepcie. W kolejnych miesiącach na południu Polski zadebiutuje Boxeur des Rues. Otwarty zostanie także salon Converse, podsumowano w materiale.

Neinver to hiszpańska, międzynarodowa firma, specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych i logistycznych, budowaniu obiektów handlowych i zarządzaniu nimi. Ten wiodący operator centrów outlet w Hiszpanii i Polsce oraz drugi pod względem wielkości w Europie, posiada dwie marki własne: The Style Outlets i Factory. Firma Neinver, założona w 1969 roku, zarządza 18 centrami outlet, 5 parkami handlowymi i współpracuje z ponad 800 markami w sześciu krajach europejskich: we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Neinver w Polsce zarządza siecią czterech centrów outlet Factory: w Warszawie (Ursus i Annopol), Krakowie i Poznaniu, a także Silesia Outlet w Gliwicach oraz parkiem handlowym Futura w Krakowie.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , handel detaliczny, przemysł elektrotechniczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące