NeoInvestments rusza z budową kompleksu fotowoltaicznego z chińskim partnerem

"Dziś w Warszawie została podpisana umowa, na mocy której ma powstać największy w Polsce i Europie Środkowej kompleks elektrowni produkujących prąd z energii słonecznej. Elektrownie będą zlokalizowane w Wielkopolsce. Docelowo cała inwestycja będzie odpowiadać za produkcję ok. 3% energii wytwarzanej z OZE w Polsce. Ze względu na moce wytwórcze i możliwość efektywnej produkcji energii w okresie letnim, kompleks będzie mieć istotne znaczenie dla wydolności systemu elektroenergetycznego w okresie wzmożonego zapotrzebowania na prąd" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja dostarczy 600 MW mocy wytwórczej, co przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie 630 GWh rocznie, podano także.

Stronami umowy są: Energia Przykona - spółka z portfela NeoInvestments, odpowiadająca za rozwój projektu, oraz CSEE - chińska spółka państwowa, która specjalizuje się w realizacji międzynarodowych projektów związanych z wytwarzaniem prądu i rozwojem inwestycji w formule EPC ("pod klucz", od etapu projektu do uruchomienia), wraz ze swoim partnerem SSP.

CSEE/ SSP i NeoInvestments zapewnią środki niezbędne do realizacji inwestycji. W ramach umowy CSEE i SSP będą odpowiedzialni za technologię, etap budowy projektu, jak również przekazanie farmy fotowoltaicznej do eksploatacji na planowanym terenie.

"Szacujemy, że elektrownia powstanie w ciągu 12-18 miesięcy, a pierwszy prąd popłynie w 2021 roku. Panele zostaną dostarczone z Chin - będzie to ok. 660 tys. paneli. Szacunkowo inwestycja da pracę 120 osobom przy budowie, a w trakcie użytkowania będzie to kilkanaście osób" - powiedział COO Energii Przykona Jacek Rusiecki podczas konferencji prasowej.