Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania zamierzeń

"Sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz niestabilnością rynków finansowych spowodowała wycofanie się inwestora, który miał objąć 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,50 zł za jedną akcję. Miał to być dodatkowy zastrzyk gotówki, który zamierzaliśmy przeznaczyć na dalszy rozwój urządzenia na rynkach zagranicznych. Realizujemy bez zakłóceń plan finansowania zamierzeń spółki z Deutsche Balaton" - powiedział ISBnews Gnich.

"Ważnym krokiem rozwoju spółki było podpisanie umowy inwestycyjnej z niemieckim funduszem Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. Łączna wartość kontraktu opiewa na łączną kwotę do ok. 8,6 mln zł, a pozyskane środki od zagranicznego inwestora to szansa na wykorzystanie międzynarodowego potencjału systemu Pregnabit" - dodał prezes.