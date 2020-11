Neuca pracuje nad kolejnymi akwizycjami, podtrzymuje politykę dywidendową

"9 listopada przejęliśmy spółki w Czechach. Jest to kolejny kraj obok Hiszpanii i Ukrainy. Pracujemy nad kolejnymi akwizycjami, przyglądamy się podmiotom zagranicznym, które pasowałyby do naszej strategii. Jednocześnie zacieśniamy współpracę pomiędzy przejętymi podmiotami i widzimy, że oczekiwane synergie potwierdzają się. Będziemy kontynuować strategię ekspansji międzynarodowej" - powiedział wiceprezes Paweł Kuśmierowski podczas wideokonferencji.

"Poza tym segmentem nie planujemy żadnych istotnych inwestycji w infrastrukturę logistyczną, czy magazynową, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, czy dwa lata temu. Planujemy wartość inwestycji tzw. odtworzenionych o wartości zbliżonej do naszej rocznej amortyzacji, czyli 50-50-kilku milionów złotych" - powiedział Dzik.

"Tych produktów w portfelu jest kilkaset. Cały czas planujemy rozwój tego portfela. Myślimy o rozwoju produktów brandowych - to są dużo trudniejsze przypadki do rejestracji, do prowadzenia, za to są ciekawym asortymentem zarówno dla naszych klientów, jak i dla pacjentów. Stąd ten rozwój będzie dynamiczny w 2021 r. planujemy znaczący rozwój naszego portfela o bardzo ciekawe produkty" - powiedział prezes Piotr Sucharski.