New Balance Poland przejmuje swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce

"Doszło do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tarmax Sp. z o.o. Sp.k. - do tej pory wyłącznego dystrybutora odzieży, obuwia oraz akcesoriów marki 'New Balance' w Polsce - na rzecz New Balance Poland Sp. z o.o., spółki należącej do amerykańskiej grupy kapitałowej New Balance, a założonej na potrzeby przedmiotowej transakcji. W ramach transakcji Grant Thornton zapewnił kompleksowe wsparcie transakcyjne grupie kapitałowej New Balance w sferze prawnej, podatkowej i finansowej" - czytamy w komunikacie.