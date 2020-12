NFOŚGiW: 146 mln ze środków UE na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miastach

"Cieszymy się, że wsparcie trafia [...] do polskiego sektora ciepłowniczego, który odpowiada za pokrycie większości zapotrzebowania na energię cieplną w miastach. Realizowane inwestycje znacząco przyczynią się zarówno do poprawy stanu infrastruktury sieciowej, jak i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Tym samym poprawia się jakość powietrza, którym oddychamy. W ramach unijnego działania 1.5 był to już piąty konkurs skierowany na wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu" - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, cytowany w komunikacie.