NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych

"Program 'Udostępnianie wód termalnych w Polsce' będzie pomagał realizować przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Program przewidziany jest na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpisywane do 2022 r." - czytamy w komunikacie.