NFOŚiGW szacuje, że w II naborze programu Mój Prąd powstanie ok. 700 MW mocy

"Dziś uruchomiliśmy drugi nabór. Pozostawiamy w nim kanał papierowy, ale będziemy robić wszystko, by promować kanał elektroniczny, uruchomiony w październiku. Udostępniliśmy dziś stronę mojprad.gov.pl i uruchamiamy narzędzie, które pozwoli sprawdzić na niej status wniosku. Szacujemy, że do końca tego roku, do 18 grudnia, kiedy kończy się ten nabór, dofinansowanie, które przyznamy to będzie ok. 600 mln zł. Oznacza to, że wniosków oczekujemy tyle, ile w I naborze, z delikatnym zwiększeniem. Planujemy uzyskać z tego ok. 700 MW mocy zainstalowanej" - powiedział Woźny podczas konferencji prasowej.