Niedużak z MR widzi ryzyko pozwów od przedsiębiorców związanych z pandemią

Przyznał, że po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a potem pandemii "doszło do znacznej interwencji państwa w wolność gospodarczą" i dodał, że "w trakcie procesów trzeba będzie ustalić, czy to działanie było adekwatne".

W piątek poinformowano, że 84 przedsiębiorców z branży turystycznej, zrzeszonych w Turystycznej Organizacji Otwartej (TOO), skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania na łączną kwotę ok. 141 mln zł. Czują się pokrzywdzeni przez - ich zdaniem - niezgodne z prawem zakazy i ograniczenia nałożone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Przedsiębiorcy zapowiadają, że w przypadku nieuiszczenia tej kwoty w ciągu 14 dni wystąpią z pozwem zbiorowym.