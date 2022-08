Niemcy się buntują. W tym małym mieście narasta złość i gniew

Schwedt to ok. 30-tysięczne miasto leżące w Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską. Znane jest przede wszystkim z rafinerii ropy naftowej (nazywanej PCK, co jest skrótem od "petrochemical kombinat", czyli "kombinat petrochemiczny"), gdzie trafia surowiec transportowany przez rurociąg "Przyjaźń". Wkrótce jednak ma się to skończyć. Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie sankcje unijne zakładające embargo na rosyjską ropę - pisze "Financial Times".