NIK ocenia, że system oznakowania CE jest skuteczny

Oznaczenie to wskazuje, że produkt spełnia wymogi prawne Unii Europejskiej w zakresie m.in. użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Powinno je posiadać 27 grup towarów, w tym m.in. sprzęt ochrony, wyroby pirotechniczne, sprzęt medyczny, zabawki, sprzęt elektroniczny, żarówki.

"Organy nadzoru były przygotowane organizacyjnie do wykonywanych zadań, a postępowania administracyjne organy te prowadziły prawidłowo. Jednak wiele z tych postępowań, głównie te, które wymagały ekspertyz czy badań przeciągały się, a to tworzyło pewne ryzyko pozostawienia w obrocie handlowym wyrobów" " - powiedział wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba, przedstawiając raport.

"Konsekwencją wydłużonego okresu trwania postępowań, wyrób co do którego istnieje podejrzenie, do czasu wydania decyzji pozostaje na rynku" - powiedział dyrektor departamentu gospodarki, Skarbu Państwa i prywatyzacji w NIK Lech Oniszczenko. Dodał, że maksymalny czas trwania takich postępowań wynosi nawet rok.