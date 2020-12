No Fluff Jobs: 70% ofert pracy w sektorze BI dla osób z poziomu seniorskiego

Jak wynika z analizy No Fluff Jobs, dalsze 19% ofert pracy w tej dziedzinie kierowana jest do specjalistów średniozaawansowanych (mid). Wniosek: praca dla juniorów w tym obszarze prawie nie występuje, a oferty dla nich stanowią jedynie 1% wszystkich.

"Zarobki specjalistów BI należą do najwyższych w branży IT, obok pracy w obszarze Security. Jeśli chodzi o specjalistów Big Data (specjalistów od przetwarzania danych o dużym wolumenie), to mogą oni liczyć na wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 16 000 do nawet 21 500 zł na umowie B2B. Jeśli wybiorą etat, wysokość pensji jest nieco niższa i sięga od 11 000 zł do 16 000 zł. Specjaliści z dziedziny Artificial Intelligence (AI) mogą liczyć na zarobki odpowiednio - na umowach w B2B w przedziale 14 500-18 200 zł, a na etacie 12 000 do 16 500 zł" - czytamy w komunikacie.