Notowania giełdowe. Stefanik: sprzedający przejmują kontrolę

Początkowe wzrosty zostały zniwelowane i przed godziną 16:00 główne indeksy w Europie znajdują się pod kreską. Być może nie są to duże spadki, niemniej kolor czerwony dominuje. Niemiecki indeks giełdowy znajduje się ponad 0,15 proc. na minusie. W przypadku DAXa doszło po raz kolejny do obrony kluczowej strefy oporowej przy poziomie 11840 pkt, co może doprowadzić do dalszej przeceny.

W poniedziałek traci również francuska giełda, indeks CAC 40 zniżkuje 0,2 proc.. Większe spadki widać w Hiszpanii, gdzie IBEX traci ponad 0,7 proc.. Z kolei polskie indeksy tracą najwięcej. WIG20 notuje - 1,02 proc., a WIG30 traci 0,98 proc. (w momencie przygotowywania komentarza przed godziną 16:00). Nastroje nie są więc dobre, dlatego jeśli w ostatnich minutach handlu nie zobaczymy odbicia, indeksy zakończą sesję pod kreską.

Podczas dzisiejszej sesji nie poznaliśmy żadnych ważnych danych, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na rynek. Cena złota odbiła od wsparcia i ponownie zmierza w kierunku ostatnich szczytów, co może wpływać na wzrost awersji do ryzyka.

Nie najlepsze nastroje udzielają się także inwestorom amerykańskim. Patrząc na otwarcie w USA widać wyraźne spadki. Indeks &P500 zniżkuje 0,79 proc., tyle samo co Nasdaq (-0,83 proc.) i Dow Jones (-0,8 proc.). Spadki mogą być konsekwencją ostatnich komentarzy Donalda Trumpa, który powiedział, że nic wielkiego się nie stanie, jeśli we wrześniu nie dojdzie do rozmów handlowych pomiędzy USA i Chinami. Prezydent USA dodał także, że nie jest jeszcze gotowy na podpisanie ostatecznego porozumienia.

Takie podejście do “sprawy” z pewnością nie doprowadzi do szybkiego zakończenia negocjacji. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno Trump wspominał o możliwości nałożenia ceł w wysokości 25 proc. na cały import z Chin. Gdyby doszło do tego scenariusza, to po raz kolejny mogliśmy zobaczyć wyprzedaż na rynku akcji (tak jak to miało miejsce po ostatnim niespodziewanym nałożeniu ceł). W obecnym czasie każde nowe informacje dotyczące umowy handlowej będą ważne dla zachowania się rynku akcyjnego.

Łukasz Stefanik, analityk rynków finansowych XTB

