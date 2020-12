Notowania miedzi kontynuują dynamiczne zwyżki notowań z poprzednich tygodni

Zwyżka notowań miedzi w ostatnim czasie to w dużym stopniu efekt rynkowego optymizmu powiązanego z nadziejami na szybkie wprowadzenie szczepionki na globalny rynek i powstrzymanie rozwoju pandemii. Powrót światowego sektora przemysłowego do odbudowy, po tegorocznym nieprzewidywalnym ciosie wywołanym koronawirusem, dawałby szanse na wyraźne zwiększenie popytu na miedź, zwłaszcza w gospodarkach zachodnich.

O ile fundamenty rynkowe sprzyjają zwyżkom cen miedzi w długoterminowej perspektywie, to więcej wątpliwości budzą najbliższe tygodnie. Wynika to z faktu, że rynek miedzi jest mocno rozgrzany i przyciągał w ostatnich tygodniach zwłaszcza inwestorów finansowych, a to czyni go podatnym na korektę.